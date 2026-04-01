Россиянин устроил погром в роддоме, пытаясь «спасти» жену из реанимации
37-летнего жителя Череповца оштрафовали за погром в приемном покое родильного дома. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области на своей странице в социальной сети.
Инцидент произошел в январе 2026 года. Жену мужчины экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, а после операции ее перевели в реанимацию. Череповчанин заподозрил, что врачи от него что-то скрывают, и отправился «спасать» супругу.
Он пытался силой пройти в палату и разбил дверь приемного покоя. Как рассказали главный врач и акушерка, до этого дебошир звонил в роддом каждые две-три минуты, из-за чего работа медучреждения оказалась парализована.
Успокоить нарушителя смогли только прибывшие по вызову полицейские. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере одной тысячи рублей.
Читайте также: