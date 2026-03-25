Заведующая роддомом россиянка забрала домой чужого младенца
Заведующая роддомом в Черкесске забрала домой чужого ребенка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.
Уточняется, что в феврале-марте 2022 года местная жительница забеременела от знакомого. В октябре она родила девочку, но не захотела заниматься ее воспитанием. Женщина обратилась к своей знакомой, которая занимала должность заведующей акушерско-обсервационным отделением одного из медучреждений.
Та согласилась найти для новорожденной приемных родителей. После выписки из роддома мать передала младенца сообщнице. Последняя оставила его у себя и оформила в столичном ЗАГСе свидетельство о рождении с вымышленными данными.
Действия женщин расценили как торговлю людьми в форме иной сделки. Одной фигурантке назначили домашний арест до 3 апреля, второй запретили определенные действия на тот же период.
