Актёр Денис Матросов впервые стал отцом дочери — фото из роддома
Актёр Денис Матросов сообщил, что третья жена Оксана родила ему дочку
Актёр Денис Матросов впервые стал отцом дочери — у него родилась девочка. Об этом он сообщил в личном блоге поздним вечером 31 марта, публикуя совместные кадры с женой Оксаной из роддома.
Супруга артиста подарила ему малышку ростом 53 сантиметра и весом 3686 граммов. Новорождённую назвали Машей. Матросов присутствовал на родах «от первой до последней секунды», держал любимую за руку и даже сам перерезал пуповину. Он добавил, что Оксана чувствует себя прекрасно, дочка тоже. Сейчас обе отдыхают.
«Никто, кроме самых близких, не знал, что мы ждем девочку... Мы до последнего держали секрет, чтобы сегодня объявить на весь мир: в нашей суровой мужской команде Матросовых наконец-то появилась маленькая принцесса! Ура!» — подписал актёр.Фотографии Маши семья пока выкладывать не планирует, не желая тревожить ребенка. Однако не похоже, что малышку будут долго скрывать от камер. По словам Матросова, старшие братья девочки очень рады её появлению и уже строят планы о том, как будут баловать и защищать малышку.
Напомним, что артист женился на предпринимательнице Оксане Рудич-Каструбиной осенью 2024. Она стала его третьей супругой. Актёр говорил, что именно в этих отношениях он обрёл долгожданное счастье. От прошлых связей у Матросова есть несколько ребят — артист пережил несколько тяжёлых разводов и даже оказался втянут в затяжной конфликт с бывшей гражданской женой.