Актёр Денис Матросов впервые стал отцом дочери — фото из роддома

01 апреля 2026, 05:14

Актёр Денис Матросов сообщил, что третья жена Оксана родила ему дочку

Денис Матросов с семьей (Фото: Instagram* @denismatrosov)

Актёр Денис Матросов впервые стал отцом дочери — у него родилась девочка. Об этом он сообщил в личном блоге поздним вечером 31 марта, публикуя совместные кадры с женой Оксаной из роддома.





Супруга артиста подарила ему малышку ростом 53 сантиметра и весом 3686 граммов. Новорождённую назвали Машей. Матросов присутствовал на родах «от первой до последней секунды», держал любимую за руку и даже сам перерезал пуповину. Он добавил, что Оксана чувствует себя прекрасно, дочка тоже. Сейчас обе отдыхают.





«Никто, кроме самых близких, не знал, что мы ждем девочку... Мы до последнего держали секрет, чтобы сегодня объявить на весь мир: в нашей суровой мужской команде Матросовых наконец-то появилась маленькая принцесса! Ура!» — подписал актёр.