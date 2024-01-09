В первый день нового года подмосковные парки посетили 169 тыс человек

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В первый день нового года в парках Подмосковья побывали 169 тыс жителей и гостей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
В преддверии нового года в парках Подмосковья установили 112 украшенных ёлок, 853 световые фигуры, организовали подсветку дорожек длинной в 95 км.
В ведомстве также отметили, что посетители парков Московской области могут согреться у 66 уличных очагов.
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«Для комфорта посетителей на территории парков организованы пункты питания и обогрева. Работают 114 кафе и 141 мобильная точка питания с горячей едой, напитками, сувенирами и подарками», – сказал глава министерства Михаил Хайкин.
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Лора Луганская