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В первый день нового года подмосковные парки посетили 169 тыс человек

09 января 2024, 20:33
Фото: пресс-служба Минблаго МО

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В первый день нового года в парках Подмосковья побывали 169 тыс жителей и гостей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
В преддверии нового года в парках Подмосковья установили 112 украшенных ёлок, 853 световые фигуры, организовали подсветку дорожек длинной в 95 км.
«Для комфорта посетителей на территории парков организованы пункты питания и обогрева. Работают 114 кафе и 141 мобильная точка питания с горячей едой, напитками, сувенирами и подарками», – сказал глава министерства Михаил Хайкин.

В ведомстве также отметили, что посетители парков Московской области могут согреться у 66 уличных очагов.

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Женщина родила дочь прямо на столичной станции метро «Нагатинская»
09 января 2024, 20:41

Фото: iStock/Anna Derzhina

Жительница Москвы родила дочь прямо на станции метро, об этом сообщает департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.
По информации Дептранса, новорождённая появилась на свет вечером 9 января прямо на станции метро «Нагатинская».

Помогал женщине родить дежурный по станции Сергей Баранов. Он действовал строго по инструкции: вызвал скорую помощь, огородил место на станции, а также оставался рядом, пока не прибыли врачи.

Пассажирка успела родить до того, как на «Нагатинскую» успели добраться медики. При этом, отмечается, что и с новорождённой, и с молодой матерью всё в порядке. Обеих доставили в медицинское учреждение.

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#москва
#роды
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Губернатор Воробьёв заявил о необходимости миллиардных инвестиций в сферу ЖКХ
Воробьёв: для стабилизации ситуации после ЧП нужны миллиарды рублей инвестиций
09 января 2024, 20:33

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в подмосковном Климовске в ЖКХ необходимо инвестировать миллиарды рублей. Об этом Воробьёв сообщил в эфире «России 24».
Губернатор отметил, что после данного чрезвычайного происшествия важно «все довести до ума». По словам Воробьёва, на данный момент к теплу подключены 122 из 173 оказавшихся ранее без подачи тепла домов.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики сутки скрывали от властей аварийную ситуацию с теплоснабжением в Подольске.

Напомним, 21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.

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В подмосковном Минэкологии призвали подкармливать зимующих птиц в морозы
09 января 2024, 20:28

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Пришедшие в Подмосковье морозы стали настоящим испытанием для зимующих птиц. Поэтому их необходимо подкармливать, заявили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Праздничные дни в регионе ознаменовались морозами до -30°С. В такой холод зимующие птицы из-за недостатка пищи оказываются в зоне риска. Ослабленные пернатые могут не перенести сильных заморозков, поэтому их необходимо подкармливать. Однако корм должен быть правильным», – сказал глава министерства Тихон Фирсов.
Так, в кормушки синицам орнитологи рекомендуют подкладывать кусочки несолёного сала, иначе пернатые могут заклевать друг друга.
«Зимой много белковой пищи не найти, все насекомые либо зарылись в землю, либо укрылись глубоко под древесной корой. И если, например, дятлы способны клювом выдолбить букашек из дерева, то синицам это не под силу. Вот и приходится пернатым в морозы прибегать к каннибализму, в отличие от своих близких родственников воробьёв», – пояснили в министерстве.
Помимо сала, в кормушки для птиц можно положить нежареные и несолёные семечки подсолнечника, просо, кусочки свежих или сушёных фруктов, несолёное вареное мясо и крошки подсушенного белого хлеба. Жители Подмосковья, участвующие в акции «Покорми птиц», мастерят кормушки и кладут в них угощения для пернатых, присылая в ведомство фото.

В Минэкологии отметили, что в регионе отмечен массовый пролёт свиристелей и клестов-еловиков. Также замечены снегири, поползни, пёстрые дятлы, большие и хохлатые синицы.

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#московская область
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Автоэксперт Солдунов объяснил причины массового ДТП на трассе «Нева»
09 января 2024, 20:17

Фото: istockphoto.com/eugenesergeev

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что причинами массового ДТП на трассе «Нева», произошедшего накануне, стали такие факторы, как состояние дороги из-за снегопада и беспечность и невнимательность водителей.
«Я бы хотел отметить два момента. Первый –дорожные службы, отвечающие за порядок на трассе, не проявили той рабочей ответственности, которую должны были проявить в этой ситуации. В сильный снегопад на трассу должно было выйти большее количество уборочной техники, которая приводит эту трассу в порядок. Но это не значит, что вся вина лежит только на них. Думаю, тут имел место элемент беспечности со стороны самих водителей. Когда на скоростной трассе царят такие жуткие погодные условия, всем автомобилистам надо быть максимально аккуратными и собранными», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Солдунов.

Он отметил, что в подобных погодных условиях нужно двигаться на автомобиле с минимально возможной скоростью.

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#автомобили
#безопасность
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Подмосковных водителей и пешеходов призвали соблюдать ПДД в сильный снегопад
09 января 2024, 20:03

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призвали водителей быть предельно внимательными с учётом прогноза погоды. До конца недели в Московской области синоптики прогнозируют снегопад, напомнили в пресс-службах обоих ведомств.
«Водителям следует соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила перестроения в полосах и проезда пешеходных переходов. Обеспечьте наличие в транспортном средстве троса и проводов для подзарядки аккумулятора, моторного масла и незамерзающей жидкости. Также в машине необходимы светововзращающий жилет, перчатки, лопата и щётка, огнетушитель, аптечка и знак аварийной остановки», – говорится в сообщении.
Пешеходам необходимо быть внимательными при переходе проезжей части, не забывать носить световозвращающие элементы.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или другую нештатную ситуацию на дорогах региона, помогут автоинспекторы. В таких случаях нужно позвонить в Центр управления Госавтоинспекции по Московской области по телефону 8 (495) 688-81-71 или на единый номер 112.

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Около миллиона человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ с 3 по 8 января
09 января 2024, 19:05

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Почти миллион человек посетили международную выставку-форум «Россия» в период с 3 по 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
Организаторы мероприятия рассказали, что гости ознакомились со всей Россией, послушали интересные лекции и получили невероятное удовольствие. Отмечается, что выставка приостанавливала работу на два дня, а 3 января возобновила работу.

Ранее сообщалось, что четырехмиллионной гостьей международной выставки-форума «Россия» стала Дарья Молодцова из Тулы. Девушка получила сертификат на посещение лучших виноделен нашей страны и поездку на Кубань.

Международная выставка-форум «Россия», презентующая главные достижения страны в самых разных отраслях, будет работать в Москве до 12 апреля. В ней участвуют 89 российских регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти и 20 крупнейших компаний. Всего на выставке представлена 131 композиция. Планируется, что за время работы выставки-форума ее смогут посетить более 20 миллионов человек.

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#союзмультфильм
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Воробьёв: запуск тепла в школы и детсады Климовска начнут 10 января
09 января 2024, 19:02

Фото: Istockphoto / Zhang Shu

10 января планируется начать пробный запуск тепла в детские сады и школы подольского микрорайона Климовск, где на фоне аномальных морозов жильцы более чем 170 домов остались без отопления. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«12 объектов образования ещё не запущены. Максимальная концентрация у нас – на жильё, в домах должно быть тепло. На следующем этапе уже завтра мы приступаем к тестированию запуска тепла и в детские сады, и в школы. Каждый родитель понимает, что в холодную школу детей вести не надо. Такую работу проведём до конца этой недели – начала следующей», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
Как подчеркнул Воробьёв, последствия чрезвычайной ситуации можно будет считать ликвидированными, когда школьники придут в тёплые классы, а малыши – в тёплые группы.
«Мы думаем, что это будет в середине следующей недели. Не хочется сглазить – ситуация серьёзная. Давать какие-то смелые, бравурные прогнозы было бы если не глупостью, то ошибкой. Я этого делать не буду. Работают специалисты, мы делаем всё возможное, чтобы это было максимально быстро», – заверил глава региона.
Он добавил, что школы и детсады переведены на дистанционный формат работы.

4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.

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#тепло
#теплоснабжение
#климовск
#подольск
#губернатор
#андрей воробьёв
#котельная
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв поблагодарил за работу участников ликвидации коммунальной аварии в Климовске
09 января 2024, 18:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил власти Москвы за помощь в ликвидации коммунальной аварии в микрорайоне Климовск, из-за которой остались без отопления 22 тыс жителей Подольска.
«В Подмосковье были весьма низкие температуры – где-то доходило до -31°С, ниже -20°С было долгое время. Естественно, всё это требовало максимальной мобилизации. Нам очень помогла Москва – мэр и его команда. Они здесь в полном объёме участвуют в работах на всех участках, и за это я очень благодарен. Благодарен и большому количеству наших строительных компании и компаниям, которые очень известны, но просили себя не называть. И общепит, и одеяла, и обогреватели – всё это имело принципиальное значение», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
Воробьёв также поблагодарил жителей Климовска и представителей экстренных служб.
«Жители вошли в положение. Температура в некоторых квартирах доходила до 10-12°С, а где-то в больших комнатах была и того ниже. Потребовались также значительные усилия сотрудников МЧС, которые участвовали в работе с первого дня, правоохранительного блока. После ряда процедур эта котельная находится в нашем управлении, считайте, уже в собственности. Это значит, мы можем открыть инвестиционную программу по её модернизации и наладке теплосетей», – отметил губернатор.
Как заявил Воробьёв, отопление планируют запустить во все дома Климовска до утра 10 января.

4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.

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#котельная
#отопительный сезон
#отопление
#подольск
#климовск
#андрей воробьёв
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#жкх
#подмосковье
#московская область
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Депутат Журова: Принимающие гражданство РФ спортсмены разделяют наши ценности
09 января 2024, 18:26

Фото: istockphoto.com/gregory_lee

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортсмены, которые решаются на приобретение российского гражданства, разделяют ценности нашей страны.
Так она прокомментировала решения канадского хоккеиста Брендана Лайпсика и американского боксёра Кевина Джонсона стать гражданами России.

«Есть люди, которые разделяют наши ценности. Принять российское гражданство ещё надо решиться, так как, принимая его, ты становишься нерукопожатным в своих странах. В то же время, если человек проникся культурой, он может запросить гражданство. Когда здесь друзья, когда здесь комфортно, когда здесь хочется жить. Конечно, поощрять такие вещи надо, если человек искренне этого хочет. С кем бы из таких людей я не говорила, они отвечают, что становятся гражданами России, потому что разделяют эти ценности — а их страны от этих ценностей категорически уходят», — отметила в беседе с Газета.ру Журова.

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