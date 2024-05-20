Новый жилкомплекс «Живописный» строится в Ленинском округе

Всего на два балла оценивается интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро понедельника, 20 мая, при этом на одной федеральной трассе, а также на трёх шоссе, отмечаются затруднения при проезде в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.