Новый жилкомплекс «Живописный» строится в Ленинском округе

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье строят ЖК «Живописный». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый ЖК будет построен как гармоничный ансамбль жилых домов с объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры в Ленинском городском округе.
Стоит отметить, что три корпуса ЖК уже полностью построены и введены в эксплуатацию.
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«В настоящий момент ведется строительство корпуса № 2: на финальной стадии устройство монолитных конструкций и наружная кладка. Ведутся работы по монтажу лифтов, кровли, фасадных систем. Продолжаются остекление, отделка мест общего пользования. Завершатся устройство наружных инженерных сетей», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что три корпуса ЖК уже полностью построены и введены в эксплуатацию.
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Мира Полтева