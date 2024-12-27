В «Первом квартале» Видного возводят детский сад на 210 мест

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В «Первом квартале» города Видное будет построен детский сад на 210 мест. Застройщик Брусника строит социальный объект за счёт внебюджетных средств в рамках комплексного развития территории в Ленинском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Перед ландшафтными дизайнерами стояла важная задача — создать проект безопасного и комфортного пространства для детей на участке с перепадом высоты в 5 метров. В итоге получился многоуровневый двор-городок, где перемещение напоминает квест. Каждый уровень представляет собой ступень развития, на которой дети взаимодействуют с природой и изучают окружающий мир. Когда воспитанники растут и переходят из одной группы в другую, ступени меняются, и с годами они образуют единый кольцевой маршрут.
«Первый квартал» возводится в деревне Сапроново Ленинского городского округа.
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Дайана Хусинова