В Петербург и Ленобласть возвращаются минусовая температура и снег

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Температура воздуха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области снова опустится до минусовых значений, также возможны осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем в Telegram-канале.
«Циклон Letizia миновал Санкт-Петербург, можно сказать, нам повезло, а вот восток Ленинградской области вчера вечером и сегодня ночью попал под его снежную "шапку", и территорию за Волховом присыпало мокрым снегом», — рассказал Колесов.
По словам метеоролога, минусовая температура ожидается в ночное время суток. Но с середины недели уже возможно повышение температуры до +10°C, а минусовые значения уйдут, подбодрил синоптик.
Во вторник, 26 марта, в Петербурге ближе к вечеру ожидаются небольшие дожди и до +5°C…+7°C.
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