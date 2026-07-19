Божественная литургия впервые за 90 лет прошла в Троицком храме Зарайска

19 июля 2026, 13:31

Фото: Маргарита Орлова

Сегодня, 19 июля, в Троицком храме на площади Революции в Зарайске впервые за 90 лет прошла Божественная литургия. Богослужение провели настоятель храма иерей Роман Куделин и протоиерей Петр Спиридонов, сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







Храм в честь Живоначальной Троицы построили в 1776–1788 годах на месте сгоревшей деревянной церкви. В 1936-м его закрыли, и здесь разместился Зарайский историко-художественный музей. В 2014 году музей переехал в кремль, здание вернули церкви, но регулярные богослужения не проводились десятилетиями.



10 июля 2026 года указом митрополита Крутицкого и Коломенского Павла Троицкий храм выделен в самостоятельный приход, настоятелем назначен иерей Роман Куделин. На первой литургии собралось множество прихожан.



Сейчас здание находится в сложном состоянии: протекает алтарная часть, выбиты окна, нет отопления. При этом сохранились подлинные напольные плитки XVIII века и оригинальные печи старой системы отопления. Под куполом видны старинные изображения святых, возраст которых превышает 200 лет.



Настоятель решил проводить богослужения каждое воскресенье, а восстановление храма будет осуществляться за счет пожертвований прихожан. В ближайшее время в здании планируют устранить течь кровли и установить новые кресты на купол и колокольню взамен упавшего во время урагана.