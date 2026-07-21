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В стене подмосковного храма нашли неразорвавшийся снаряд времён ВОВ

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас обнаружили в стене храма усадьбы Чернышевых в селе Ярополец Волоколамского округа в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.



Опасный предмет нашли в ходе реставрационных работ.

«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали боеприпас как 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Находку поместили в специальный контейнер, отвезли на полигон и там уничтожили, соблюдая технику безопасности.

В тот же день в Волоколамском округе обнаружили ещё один старый боеприпас: житель деревни Путятино заметил его на своём участке. Выяснилось, что это ручная граната РГД-33 времён ВОВ.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Её тоже ликвидировали на полигоне.
Лев Каштанов

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