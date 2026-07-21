В стене подмосковного храма нашли неразорвавшийся снаряд времён ВОВ
Боеприпас обнаружили в стене храма усадьбы Чернышевых в селе Ярополец Волоколамского округа в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Опасный предмет нашли в ходе реставрационных работ.
«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали боеприпас как 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Находку поместили в специальный контейнер, отвезли на полигон и там уничтожили, соблюдая технику безопасности.
В тот же день в Волоколамском округе обнаружили ещё один старый боеприпас: житель деревни Путятино заметил его на своём участке. Выяснилось, что это ручная граната РГД-33 времён ВОВ.
Её тоже ликвидировали на полигоне.