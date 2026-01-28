В Петербург в День Ленинградской победы приехали блокадники из разных стран
В День Ленинградской победы, 27 января, в Петербург приехали блокадники из Армении, Белоруссии, Германии, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Узбекистана и Эстонии.
Среди них оказалась председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда города Витебска Юлия Фролова. Ей был год, когда началась Великая Отечественная война.
«Мы пережили зиму 1941-1942 годов, и я сильно заболела. Было необходимо уезжать в эвакуацию, речь шла о жизни и смерти. Эвакуировались на барже, попали под бомбежку. Мама говорила, что шли несколько барж, не утонула только наша. После этого мы жили под Москвой, затем уехали в Эстонию, в город Тарту», — поделилась Фролова своими воспоминаниями с «Петербургским дневником».
В итоге семья переехала в Белоруссию. Женщина призналась, что иногда жалеет о том, что в Ленинград вернуться так и не удалось.
Памятные мероприятия в честь 82-й годовщины освобождения города от блокады провели не только в Петербурге, но и в Иерусалиме, Ереване, Ташкенте и Бишкеке.
По словам члена правительства Санкт-Петербурга — председателя Комитета по внешним связям Евгения Григорьева, в городе уделяется особое внимание взаимодействию с ветеранами и блокадниками, проживающими за границей. Кроме того, власти организовывают образовательные проекты для молодого поколения с целью сохранения памяти о подвиге ленинградцев в годы блокады.