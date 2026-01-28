В Петербург в День Ленинградской победы приехали блокадники из разных стран

28 января 2026, 14:08

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В День Ленинградской победы, 27 января, в Петербург приехали блокадники из Армении, Белоруссии, Германии, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Узбекистана и Эстонии.





Среди них оказалась председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда города Витебска Юлия Фролова. Ей был год, когда началась Великая Отечественная война.





«Мы пережили зиму 1941-1942 годов, и я сильно заболела. Было необходимо уезжать в эвакуацию, речь шла о жизни и смерти. Эвакуировались на барже, попали под бомбежку. Мама говорила, что шли несколько барж, не утонула только наша. После этого мы жили под Москвой, затем уехали в Эстонию, в город Тарту», — поделилась Фролова своими воспоминаниями с «Петербургским дневником».