Школьникам Дубны в День снятия блокады напомнили о стойкости ленинградцев

27 января 2026, 20:05

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне отметили 82-ю годовщину окончательного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Школьникам напомнили о стойкости жителей блокадного города, о том, как они держались почти 900 дней и ночей, но не сдали Ленинград. Вместо звонков на урок в гимназиях и лицеях Дубны звучали отрывки из «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича.



В этот день в школах, детско-юношеских объединениях и центрах прошли уроки мужества, встречи и кинопоказы.

«Уроки мужества, которые мы проводим для школьников Дубны, формируют у ребят уважение к истории родной страны, гордость за её героев. Это важная часть патриотического воспитания молодёжи. Для нас, ветеранов спецоперации, это почётная миссия», – сказал руководитель дубненской Ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков.