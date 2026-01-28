Нападающий «Локомотива» рассказал, кому клуб посвятил победу над СКА
Николаев: победа над СКА посвящается всем жертвам блокады
Нападающий ярославского «Локомотива» Илья Николаев прокомментировал победу над СКА в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.
Встреча, прошедшая 27 января, завершилась со счётом 3:1 в пользу ярославцев. Ее приурочили к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда.
«Посвящаем эту победу всем, кто пережил блокаду и всем, кто погиб в тех страшных событиях», — прокомментировал Николаев Metaratings.ru.
«Локомотив» лидирует в Западной конференции: у команды 69 очков после 51 матча. Следующую игру коллектив Боба Хартли проведёт дома — 30 января ярославцы примут «Ладу», начало в 19:00 по московскому времени.