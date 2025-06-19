Подмосковная экоферма участвует в премии Russian Traveler Awards 2025

Экоферма из Подмосковья участвует в национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
Подмосковье на всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2025 в номинации «Агротуризм» представляет экоферма «Былинкино», расположенная в деревне Подлипки Луховицкого округа, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Хозяйство специализируется на производстве натуральной молочной продукции и фермерских деликатесов — на ферме изготавливают сыры из коровьего и козьего молока, сливочное масло, топлёное масло гхи, творог, кефир, йогурты и другие продукты. Гостям фермы проводят экскурсии с рассказом о жизни альпийских коз, а также предлагают продегустировать свежее козье молоко.
Проголосовать за участников в номинации «Агротуризм» можно на официальном сайте премии. В этом году за звание лучшего объекта сельского туризма борются более 20 проектов из разных регионов России. Победителей объявят в ноябре.
Ранее ферма «Былинкино» получила знак качества «Хорошее место 2025» от компании «Яндекс Бизнес». Награда присуждается предприятиям с высокими стандартами сервиса и положительными отзывами пользователей.