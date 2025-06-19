Подмосковная экоферма участвует в премии Russian Traveler Awards 2025

19 июня 2025, 09:30

Экоферма из Подмосковья участвует в национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковье на всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2025 в номинации «Агротуризм» представляет экоферма «Былинкино», расположенная в деревне Подлипки Луховицкого округа, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.