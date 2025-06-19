Экс-директор «Крошки-картошки» Королев задержан за липовую проходку на ПМЭФ
Андрей Королев задержан за обман адвоката на миллион
Андрей Королев, бывший директор сети «Крошка-картошка», стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
По данным следствия, он продал председателю «Московской коллегии адвокатов Русланов и партнеры» поддельную проходку на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за 1 миллион рублей.
Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, адвокат не только потерял деньги, но и не смог посетить мероприятие. В настоящее время Королев задержан и находится в отделе полиции для проведения следственных действий.
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