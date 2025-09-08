В Петербурге 8 сентября открылась выставка «Дневники Победы» у ДК Кирова

08 сентября 2025, 13:57

Фото: iStock/Vladyslav Danilin

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, открылась передвижная выставка «Дневники Победы». Об этом сообщает «Петербургский дневник».





По словам главного редактора издания Кирилла Смирнова, выставка будет работать у креативного пространства ДК Кирова.





«Во время блокады Васильевский остров подвергался обстрелам, бомбежкам. Место для открытия выставки было выбрано неслучайно: в годы войны во Дворце культуры работал госпиталь, где выхаживали раненых ленинградцев», — отметил Смирнов.

