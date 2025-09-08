В Петербурге 8 сентября открылась выставка «Дневники Победы» у ДК Кирова
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, открылась передвижная выставка «Дневники Победы». Об этом сообщает «Петербургский дневник».
По словам главного редактора издания Кирилла Смирнова, выставка будет работать у креативного пространства ДК Кирова.
«Во время блокады Васильевский остров подвергался обстрелам, бомбежкам. Место для открытия выставки было выбрано неслучайно: в годы войны во Дворце культуры работал госпиталь, где выхаживали раненых ленинградцев», — отметил Смирнов.
На выставке можно увидеть материалы «Петербургского дневника» о мужестве защитников Ленинграда, основанные на редких архивных документах, фотографиях и воспоминаниях фронтовиков и очевидцев.
Тем временем в Кемерове на минувших выходных провели книжный фестиваль, пишет «Сiбдепо».
«Принимали участие книжные издательства и продавали книги на любой вкус и цвет. Взрослые и дети участвовали в конкурсах, викторинах и мастер-классах, а также прослушали лекции от российских писателей, где каждый смог подчерпнуть для себя что-то особенное», — говорится в статье.
Литературный фестиваль посетил автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев, который раздал автографы всем желающим.
Гостям показали фильм «Мирный воин», основанный на реальных событиях, и два спектакля, также подготовили детские программы и другие мероприятия.