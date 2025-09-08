В Подольске прошёл молодежный фестиваль о семейных ценностях

08 сентября 2025, 10:10

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске состоялся Успенский молодежный фестиваль Подольской епархии, посвящённый теме семьи и её роли в современном обществе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Программа началась молебном в Воскресенском храме и продолжилась в Доме культуры имени Лепсе. Председатель Межъепархиального отдела по работе с молодежью Московской митрополии иерей Дмитрий Нестеров отметил, что цель фестиваля — обсуждение взглядов молодежи на семью и акцент на духовных основах брака.





«Семья – это основа жизни нашей страны. Целью фестиваля является общение с молодыми людьми, обсуждение их взглядов на современную семью и акцент на духовном наполнении брака», — отметил он.