В Подольске прошёл молодежный фестиваль о семейных ценностях
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В Подольске состоялся Успенский молодежный фестиваль Подольской епархии, посвящённый теме семьи и её роли в современном обществе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Программа началась молебном в Воскресенском храме и продолжилась в Доме культуры имени Лепсе. Председатель Межъепархиального отдела по работе с молодежью Московской митрополии иерей Дмитрий Нестеров отметил, что цель фестиваля — обсуждение взглядов молодежи на семью и акцент на духовных основах брака.
«Семья – это основа жизни нашей страны. Целью фестиваля является общение с молодыми людьми, обсуждение их взглядов на современную семью и акцент на духовном наполнении брака», — отметил он.
В рамках фестиваля также прошла встреча с экспертом — старшим преподавателем Российского православного университета святого Иоанна Богослова диаконом Анатолием Гольдманом, который рассказал о духовных аспектах семейной жизни.
Организаторами выступили Межъепархиальный отдел по работе с молодежью Московской митрополии и Подольская епархия при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, Общественной палаты региона и по благословению владыки Аксия. Фестиваль стал частью серии мероприятий в рамках совместной программы.