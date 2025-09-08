В Мытищах показали «Подмосковье» глазами художника Владимира Пермиловского
В Мытищинском историко-художественном музее стартовала выставка Владимира Пермиловского «Подмосковье». Экспозицию приурочили сразу к трём датам: 100-летию Мытищ, 65-летию художника и 40-летию его творческого пути, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Пермиловский — член Союза художников России, участник российских и международных выставок. В своих картинах он с особым теплом изображает природу Подмосковья. На полотнах можно увидеть знакомые жителям места — Мытищи, Лосиный остров, берега Яузы и Сукромки.
Выставка будет работать до 12 октября. Подробности и билеты — на сайте музея.
