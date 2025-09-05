В городе Пушкино открылась выставка работ юных фотографов

05 сентября 2025, 17:26

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Выставка работ шести юных фотографов из кружка «Светопись» открылась в доме культуры «Пушкино». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На фотографиях запечатлены виды природы, городские пейзажи и сценки и многое другое.





«Выставка участников кружка «Светопись» проходит в ДК «Пушкино» уже в пятый раз. На занятиях юных фотохудожников учат основам композиции и техническим тонкостям. И ребята часто занимают призовые места на различных творческих конкурсах», — говорится в сообщении.