В городе Пушкино открылась выставка работ юных фотографов
Выставка работ шести юных фотографов из кружка «Светопись» открылась в доме культуры «Пушкино». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На фотографиях запечатлены виды природы, городские пейзажи и сценки и многое другое.
«Выставка участников кружка «Светопись» проходит в ДК «Пушкино» уже в пятый раз. На занятиях юных фотохудожников учат основам композиции и техническим тонкостям. И ребята часто занимают призовые места на различных творческих конкурсах», — говорится в сообщении.Экспозиция развёрнута в фойе на втором этаже дома культуры. Вход бесплатный.
Адрес ДК «Пушкино»: город Пушкино, улица Некрасова, дом №3.
