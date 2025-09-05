Достижения.рф

В городе Пушкино открылась выставка работ юных фотографов

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Выставка работ шести юных фотографов из кружка «Светопись» открылась в доме культуры «Пушкино». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



На фотографиях запечатлены виды природы, городские пейзажи и сценки и многое другое.

«Выставка участников кружка «Светопись» проходит в ДК «Пушкино» уже в пятый раз. На занятиях юных фотохудожников учат основам композиции и техническим тонкостям. И ребята часто занимают призовые места на различных творческих конкурсах», — говорится в сообщении.
Экспозиция развёрнута в фойе на втором этаже дома культуры. Вход бесплатный.

Адрес ДК «Пушкино»: город Пушкино, улица Некрасова, дом №3.

Ранее сообщалось, что на улице в городе Красноармейск Пушкинского округа состоялся концерт духового оркестра.
Лев Каштанов

