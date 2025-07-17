В городе Ступино по просьбе жителей старую детскую площадку заменили новой
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских оценил новую детскую площадку у дома №38 по улице Калинина. Вместно с ним площадку осмотрели руководителями управляющих компаний, представители администрации, депутаты и общественности, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«По просьбе жителей мы обустроили новую детскую площадку на месте старой. Всего в этом году в муниципалитете появится пять площадок для детей и три – для тренировок по воркауту. Намечаем план по дальнейшему благоустройству территории на следующий год с учётом пожеланий наших граждан», – поделился планами Мужальских.
Новый детский развлекательный комплекс площадью 150 кв. м. оборудован гимнастическим комплексом, городком с горкой, игровыми и спортивными элементами. Имеется также несколько видов качелей: качалкой-балансир, подвесные качели и качалка на пружине. Покрытие площадки сделано прорезиненного материала.
На площадке установлены новые лавочки, урны и информационный щит. Проведено озеленение.
Мужальских также поговорил с местными жителями. Помимо этого, он обсудил с коллегами дальнейшее благоустройство пространства на улице Калинина.