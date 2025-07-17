В Нахабине отчитались о ходе реализации двух проектов благоустройства
Благоустройство набережной озера Торфяное и площади Инженерных Бригад проводят в посёлке Нахабино городского округа Красногорск. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Берег озера Торфяное укрепляют габионами, расчищают участки для детской и спортивной площадок, прокладывают дорожки и устанавливают бортовой камень.
«Депутат Мособлдумы Роман Володин отметил, что благоустройство Торфяного было одним из главных наказов жителей, и выразил уверенность в том, что строители справятся с работой в установленные сроки», — говорится в сообщении.Масштабное обновление ведётся также на площади Инженерных Бригад. По плану завершение благоустройство намечено к началу ноября, но работы идут с опережением графика. Обновлённую площадь жители Нахабина получат уже к концу сентября.