В Петербурге будут искать лучшее художественное решение для новых станций метро
В Санкт-Петербурге будут работать над сохранением произведений монументального искусства советского периода — архитектурной керамики, рельефов, росписи. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщил один из основателей проекта «Ленинград монументальный», художник-монументалист, член Санкт-Петербургского Союза художников Михаил Антощенко.
Отмечается, что авторы проекта «Ленинград монументальный» будут действовать совместно с 40 волонтёрами, среди которых есть искусствоведы, краеведы и историки.
«Мы познакомились с неравнодушными к культурному наследию людьми, которым интересно работать с архивами, собраниями библиотек, монографиями и публикациями, в том числе исторического характера, где есть информация о мозаиках, росписях, рельефах, барельефах, витражах, панно нашего города», — рассказал Антощенко.
По его словам, волонтёрам предложили принять поискать и систематизировать информацию о произведениях монументального искусства города.
Антощенко уточнил, что участники будут делать фото- и видеофиксацию объектов, интервьюировать действующих художников-монументалистов, многие из которых являются авторами мозаики или панно в городе.
Отмечается, что исследования проведут в Калининском и Выборгском районах Санкт-Петербурга.
Тем временем в Кемерове проводят ремонтные работы в Доме кино «Москва», который является объектом культурного наследия. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на главу города Дмитрия Анисимова.
«В ДК "Москва" идет ремонт, здание является объектом культурного наследия, и внешний вид его изменять нельзя. Поэтому внешне это здание будет выглядеть, как задекларировано в документах», — приводит издание слова Анисимова.
В управлении по охране объектов культурного наследия Кузбасса рассказали, что новый собственник здания отреставрирует здание, но при этом сохранит его исторический облик.