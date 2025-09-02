В Петербурге будут искать лучшее художественное решение для новых станций метро

02 сентября 2025, 15:54

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

В Санкт-Петербурге будут работать над сохранением произведений монументального искусства советского периода — архитектурной керамики, рельефов, росписи. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщил один из основателей проекта «Ленинград монументальный», художник-монументалист, член Санкт-Петербургского Союза художников Михаил Антощенко.





Отмечается, что авторы проекта «Ленинград монументальный» будут действовать совместно с 40 волонтёрами, среди которых есть искусствоведы, краеведы и историки.





«Мы познакомились с неравнодушными к культурному наследию людьми, которым интересно работать с архивами, собраниями библиотек, монографиями и публикациями, в том числе исторического характера, где есть информация о мозаиках, росписях, рельефах, барельефах, витражах, панно нашего города», — рассказал Антощенко.

