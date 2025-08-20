В Подмосковье с 2018 года выявили 12 тыс. аварийных и недостроенных объектов
В Подмосковье с начала года уже ликвидировано более 600 аварийных, недостроенных и самовольно возведённых объектов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Недострои начали вносить в специальный перечень с 2018 года. С тех пор в регионе выявили более 12 тыс. таких объектов. За это время их удалось ликвидировать 8,2 тыс. Почти 4,3 тыс. из них снесли, 3,9 тыс. – достроили и ввели в эксплуатацию.
«Жители просят навести порядок там, где есть недостроенные и заброшенные здания. Такие объекты вызывают беспокойство, связанное с безопасностью и с обликом наших городов и жилых микрорайонов. Благодаря участию жителей с 2018 года мы выявили почти 12 тыс. недостроев и свыше 8 тыс. из них привели в порядок. Только с начала года ликвидировали 602 аварийных и самовольных объекта. Ещё примерно 4 тыс. сейчас в работе, 700 из них завершим до конца года», – рассказал губернатор.Он добавил, что на месте, где раньше были «заброшка» или расселённый аварийный дом, должны появляться школы, детсады и поликлиники, пространства для отдыха. Воробьёв поблагодарил всех, кто обращает внимание на проблемные объекты и помогает делать Подмосковье комфортнее.
Все самовольные, аварийные и недостроенные объекты можно найти на интерактивной карте «Подмосковные стройки» на портале «Добродел».
Жители могут узнать информацию о них, а также сроки ликвидации или восстановления, сообщить о выявленных недостроях.