В Подмосковье с 2018 года выявили 12 тыс. аварийных и недостроенных объектов

20 августа 2025, 12:59

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье с начала года уже ликвидировано более 600 аварийных, недостроенных и самовольно возведённых объектов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Недострои начали вносить в специальный перечень с 2018 года. С тех пор в регионе выявили более 12 тыс. таких объектов. За это время их удалось ликвидировать 8,2 тыс. Почти 4,3 тыс. из них снесли, 3,9 тыс. – достроили и ввели в эксплуатацию.

«Жители просят навести порядок там, где есть недостроенные и заброшенные здания. Такие объекты вызывают беспокойство, связанное с безопасностью и с обликом наших городов и жилых микрорайонов. Благодаря участию жителей с 2018 года мы выявили почти 12 тыс. недостроев и свыше 8 тыс. из них привели в порядок. Только с начала года ликвидировали 602 аварийных и самовольных объекта. Ещё примерно 4 тыс. сейчас в работе, 700 из них завершим до конца года», – рассказал губернатор.