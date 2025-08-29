Согласование облика нежилых зданий в Подмосковье отменили до конца года

29 августа 2025, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одну из временных мер поддержки предпринимателей продлили в Московской области: отмена обязательного согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) нежилых объектов площадью до 1,5 тыс. квадратных метров теперь действительна до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





В ведомстве пояснили, что до нового года не требуется согласовывать АГО почти всех зданий нежилого назначения указанных параметров. Исключения составляют объекты социальной инфраструктуры.





«Согласовывать архитектурно-градостроительный облик не нужно также для строительства АЗС, частных гаражей, линейных объектов, индивидуальных домов и блокированных жилых домов, если их не больше двух в одном ряду», — отмечается в сообщении.