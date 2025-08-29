Согласование облика нежилых зданий в Подмосковье отменили до конца года
Одну из временных мер поддержки предпринимателей продлили в Московской области: отмена обязательного согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) нежилых объектов площадью до 1,5 тыс. квадратных метров теперь действительна до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В ведомстве пояснили, что до нового года не требуется согласовывать АГО почти всех зданий нежилого назначения указанных параметров. Исключения составляют объекты социальной инфраструктуры.
«Согласовывать архитектурно-градостроительный облик не нужно также для строительства АЗС, частных гаражей, линейных объектов, индивидуальных домов и блокированных жилых домов, если их не больше двух в одном ряду», — отмечается в сообщении.Полная информация о нормативах АГО размещена на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.