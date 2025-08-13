В Раменском муниципальном округе наградили отличившихся строителей

13 августа 2025, 15:04

Видео: Раменский медиацентр

В ДК «Сатурн» торжественно наградили строителей Раменского муниципального округа. Церемонию приурочили к профессиональному празднику, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Благодарственные письма и грамоты вручили руководителям и сотрудникам строительных компаний, которые внесли значимый вклад в развитие округа. Среди награждённых был отмечен коллектив Сафоновского промкомбината.

«Округ активно развивается. В последнее время здесь сдаются в эксплуатацию объекты социального назначения – школы, поликлиники и детские сады. Развивается современная городская инфраструктура, благоустраивается общественное пространство», – сказал на церемонии глава муниципалитета Эдуард Малышев.