В Подмосковье с начала года устранили более полутора тысяч самозахватов земли

17 сентября 2025, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Случаи самозахвата земли на 1568 участках устранили в Московской области за восемь месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





За самозахват предусмотрена административная ответственность. Нарушения выявляют земельные инспекторы региона.





«Лидерами по борьбе с самозахватом стали округа: Богородский, где нарушение устранили на 206 участках, Дмитровский — на 137 участках и Орехово-Зуевский — на 120 участках», — отметил глава Минимущества региона Тихон Фирсов.