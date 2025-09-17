В Подмосковье с начала года устранили более полутора тысяч самозахватов земли
Случаи самозахвата земли на 1568 участках устранили в Московской области за восемь месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
За самозахват предусмотрена административная ответственность. Нарушения выявляют земельные инспекторы региона.
«Лидерами по борьбе с самозахватом стали округа: Богородский, где нарушение устранили на 206 участках, Дмитровский — на 137 участках и Орехово-Зуевский — на 120 участках», — отметил глава Минимущества региона Тихон Фирсов.Земельные инспекторы, обнаружив самозахват, в обязательном порядке направляют нарушителю информационное письмо, в котором объясняют, как можно исправить ситуацию. Решение о том, какой вариант выбрать, принимает сам нарушитель. Он может освободить нелегально занятый участок или оформить на него права с помощью услуги по перераспределению.