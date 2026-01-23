В Петербурге депутаты обсудят возможность полного запрета продажи вейпов

23 января 2026, 17:33

Фото: iStock/Benjamin Robinson

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга совместно с правоохранительными органами и представителями общественности рассмотрят возможность введения в городе полного запрета на продажу вейпов. Об этом сообщил депутат заксобрания Денис Четырбок в своем Telegram-канале.





По его словам, в Петербурге создана специальная рабочая группа. Она займётся выработкой предложений по корректировке законодательства в сфере торговли электронными системами доставки никотина.





«Вместе с коллегами-депутатами, правоохранителями и общественниками подготовим свои предложения по изменению законодательства в части торговли вейпами, в том числе рассмотрим и перспективу полного запрета их продажи на территории нашего города», — написал Четырбок.