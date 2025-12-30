На Ставрополье мужчины незаконно продавали вейпы на 26 миллионов рублей
Суд на Ставрополье признал четырех местных жителей виновными в незаконной продаже вейпов. Стоимость изъятой продукции составила 26 миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, с марта 2022 года по июнь 2023 года организованная группа из четырех человек занималась сбытом одноразовых электронных вейпов. Продажа велась в Ставрополе, Невинномысске и Михайловске. При этом на товарах отсутствовала обязательная информация, предусмотренная законодательством.
Незаконную продукцию изъяли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Общая стоимость партии превысила 26 миллионов рублей. В прокуратуре отметили, что это первый приговор в регионе по уголовному делу о незаконном обороте вейпов.
Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от одного года и шести месяцев до трех лет условно. Также им назначены штрафы в размере от 300 до 400 тысяч рублей. Осужденных признали виновными по части 2 статьи 171.1 УК РФ.
