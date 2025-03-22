В Петербурге девушку не пустили в Эрмитаж из-за слишком роскошной одежды

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov
Блогерша из Москвы и её подруга не были допущены в Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Причиной этого, по утверждению смотрительницы музея, стал слишком яркий и вызывающий наряд девушек.
Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Молодая дама, одетая, к слову, вполне себе прилично, с обидой и недоумением в голосе рассказывает, что их не пустили в легендарный Зимний дворец. Далее при помощи нарезки кадров и нехитрого монтажа подаётся подтверждение: суровая «вахтёрша» не пускает гостий из столицы, мотивируя это тем, что они там будут вести съёмку, а это услуга платная.
Автор ролика пытается убедить оппонентку, что она одета вполне себе повседневно, и этому веришь. Тем более, в конце ролика блогерша снята в полный рост, в длинной юбке и кофте, правда, скрывающей декольте. Смущает только одно: подругу автора ролика, которая держит телефон, ни разу не показывают, исключая короткий момент, когда в кадр попадает её обнажённое плечо. О степени повседневности её наряда публике остаётся только догадываться.
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«Оденьтесь в повседневную одежду, тогда и приходите, милости просим!», — отчётливо слышен за кадром голос смотрительницы.
Автор ролика пытается убедить оппонентку, что она одета вполне себе повседневно, и этому веришь. Тем более, в конце ролика блогерша снята в полный рост, в длинной юбке и кофте, правда, скрывающей декольте. Смущает только одно: подругу автора ролика, которая держит телефон, ни разу не показывают, исключая короткий момент, когда в кадр попадает её обнажённое плечо. О степени повседневности её наряда публике остаётся только догадываться.
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Александр Бойцов