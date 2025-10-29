В Петербурге девушку не впустили в ресторан из-за инвалидности

29 октября 2025, 15:46

Фото: iStock/carlos Pereira

В Санкт-Петербурге девушка на инвалидной коляске подала жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор после того, как её не пустили в VIP-зону театра-ресторана «Чаплин-Холл». Об этом сообщает РИАМО.