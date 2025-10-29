В Петербурге девушку не впустили в ресторан из-за инвалидности
В Санкт-Петербурге девушка на инвалидной коляске подала жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор после того, как её не пустили в VIP-зону театра-ресторана «Чаплин-Холл». Об этом сообщает РИАМО.
Инцидент произошёл 25 октября. Елена пришла на шоу с купленным билетом, однако сотрудники заведения отказали ей в проходе, объяснив, что не хотят беспокоить других гостей, которым пришлось бы встать, чтобы она могла проехать к своему месту у сцены.
Вместо этого девушку разместили в другом зале, где представление транслировалось на экран. Разницу в стоимости билетов ей не компенсировали, извинений также не последовало.
Пострадавшая отметила, что билет в зал с онлайн-трансляцией на сайте обозначен как бесплатный, тогда как за своё место в VIP-зоне она заплатила девять тысяч рублей. Елена потребовала вернуть деньги за неоказанную услугу и привлечь заведение к ответственности.
