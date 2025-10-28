Сотрудники больницы в Челябинске потратили на косметолога семь миллионов рублей

28 октября 2025, 15:15

URA.RU: Главбух и экономист челябинской больницы потратили на косметолога 7 млн

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Челябинске под суд передали экономиста и главного бухгалтера городской клинической больницы № 9 — их обвиняют в присвоении более семи миллионов рублей из средств учреждения, которые потратили на дорогостоящие косметологические процедуры.