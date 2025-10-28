Сотрудники больницы в Челябинске потратили на косметолога семь миллионов рублей
В Челябинске под суд передали экономиста и главного бухгалтера городской клинической больницы № 9 — их обвиняют в присвоении более семи миллионов рублей из средств учреждения, которые потратили на дорогостоящие косметологические процедуры.
Как пишет URA.RU со ссылкой на пресс‑службы регионального ГУ МВД, СК и прокуратуры, по версии следствия, с 1 января 2022 года по 8 августа 2024 года на банковские счета этих сотрудников перечислялись деньги. Они предназначались для оплаты отдельных медицинских услуг населению.
Вместо этого средства использовали для оплаты пластических и косметологических процедур в одном медцентре — инъекций лица, ультразвуковой подтяжки живота, коррекции овала лица, блефаропластики и др. Услуги оказали 22 лицам, в том числе самим обвиняемым. Часовая стоимость некоторых процедур достигала 40 тысяч рублей и более.
Возбудили уголовные дела по ряду статей УК РФ: пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), а также по эпизодам подстрекательства и пособничества (ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 285). Материалы направили в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Фигурантки уже возместили около 1,3 млн рублей. На их имущество наложили арест на сумму более пяти миллионов рублей.
