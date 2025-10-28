Футболист насмерть сбил пенсионера в инвалидной коляске

28 октября 2025, 15:10

Вратарь «Интера» Мартинес насмерть сбил 81-летнего мужчину в инвалидной коляске

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Голкипер миланского «Интера» Хосеп Мартинес сбил насмерть на своем автомобиле 81-летнего пенсионера в электрической инвалидной коляске. Подробности приводит Quicomo.it.