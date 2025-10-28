Футболист насмерть сбил пенсионера в инвалидной коляске
Голкипер миланского «Интера» Хосеп Мартинес сбил насмерть на своем автомобиле 81-летнего пенсионера в электрической инвалидной коляске. Подробности приводит Quicomo.it.
Смертельная авария произошла в этот вторник, 28 октября, примерно в 09:40 по местному времени. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия, но в тот момент пострадавший не подавал признаков жизни.
Футболист не получил серьезных травм, но оказался сильно шокирован произошедшим. В знак траура клуб отменил пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву, которая должна была начаться в 14:00.
Известно, что Мартинес присоединился к «Интеру» летом прошлого года. Ранее он числился в другой итальянской команде — «Дженоа». Сумма сделки составила 15 миллионов евро.
