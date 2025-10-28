В России ребенка-инвалида спасли из болота
Вечером 27 октября в Курганской области объявили поиск ребенка с ограниченными возможностями, которого в последний раз видели в одном из местных садов.
Как пишет ЕАН, спасательные службы обнаружили мальчика стоящим в болоте. Он был истощённым, напуганным и, по всей видимости, не мог самостоятельно выбраться из трясины.
Спасатели вывели ребенка из болота и передали родителям. По данным агентства, жизни и здоровью мальчика сейчас угрозы нет. Обстоятельства его исчезновения и причины, по которым он оказался в болотистой местности, уточняются.
Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили заваленную до потолка мусором квартиру с девятью кошками.
Читайте также: