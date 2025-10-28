В России ребенка-инвалида спасли из болота

28 октября 2025, 14:07

ЕАН: Под Курганом ребенка-инвалида спасли из болота

Фото: istockphoto/Nastco

Вечером 27 октября в Курганской области объявили поиск ребенка с ограниченными возможностями, которого в последний раз видели в одном из местных садов.