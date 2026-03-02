Подмосковных почтальонов приглашают принять участие во всероссийском конкурсе

02 марта 2026, 12:52

оригинал Фото: пресс-служба Почты России

Начался приём заявок на всероссийский конкурс «Земский почтальон – 2026». К участию приглашаются почтальоны из населённых пунктов с населением до 50 тысяч человек и опытом работы не менее года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Конкурс будет проходить в три этапа. Первый заключается в приёме заявок на сайте проекта земскийпочтальон.рф. Он продлится до 2 апреля. Затем с 3 по 24 апреля эксперты будут по заявкам отбирать финалистов. А финальный — очный — этап состоится в Москве 26 мая.





«В прошлом году первый всероссийский конкурс «Земский почтальон» показал огромную вовлечённость граждан. Поэтому мы с радостью объявляем старт второго конкурса, который становится доброй российской традицией», — сказал гендиректор Почты России Михаил Волков.