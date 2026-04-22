В Петербурге 9 и 10 мая состоится цифровое симфоническое шоу «ИИ»

22 апреля 2026, 13:50

В «Лахта-холле» Санкт-Петербурга 9 и 10 мая покажут премьеру постановки цифрового симфонического шоу «ИИ» о любви и искусственном интеллекте.





По данным «Петербургского дневника», музыку к шоу написал композитор Рустам Сагдиев. Оперы автора идут в Мариинском театре.



Сюжет рассказывает историю о нейроинженере, который в рамках эксперимента превращает певицу в «ИИ» — Идеального Исполнителя, а потом случайно влюбляется в нее.





«На сцену выйдут звезды оперы Ольга Пудова, Светлана Москаленко, Дмитрий Колеушко и Рустам Сагдиев», — говорится в материале.