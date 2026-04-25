25 апреля 2026, 19:40

Need To Know: новый мост обрушился прямо во время открытия в Колумбии

В колумбийском муниципалитете Багадо (департамент Чоко) 19 апреля произошло обрушение нового пешеходного моста во время церемонии открытия. Инцидент попал на видео, пишет Need To Know.





85-метровая конструкция, построенная для соединения центра города с поселком Сан-Марино, рухнула в реку, когда по ней прошла мэр Маринела Паломеке Серна вместе с местными жителями. По словам градоначальницы, мост начал сильно раскачиваться, после чего лопнули канаты.



В результате происшествия пострадали восемь человек, троих госпитализировали. Угрозы их жизни нет.





«Слава богу, все живы», — заявила Серна, добавив, что требовала использовать качественные материалы при строительстве.



