Need To Know: новый мост обрушился прямо во время открытия в Колумбии
В колумбийском муниципалитете Багадо (департамент Чоко) 19 апреля произошло обрушение нового пешеходного моста во время церемонии открытия. Инцидент попал на видео, пишет Need To Know.
85-метровая конструкция, построенная для соединения центра города с поселком Сан-Марино, рухнула в реку, когда по ней прошла мэр Маринела Паломеке Серна вместе с местными жителями. По словам градоначальницы, мост начал сильно раскачиваться, после чего лопнули канаты.
В результате происшествия пострадали восемь человек, троих госпитализировали. Угрозы их жизни нет.
«Слава богу, все живы», — заявила Серна, добавив, что требовала использовать качественные материалы при строительстве.Власти и компания-подрядчик выясняют причины случившегося. Предварительная версия — слишком большое количество людей одновременно вышло на мост после открытия.