В Петербурге дочь мигрантов пожаловалась на родителей в полицию и сбежала

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В Санкт-Петербурге 15-летняя дочь мигрантов пожаловалась в полицию на родителей, но сбежала из участка. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, родители запрещали ей общаться и переписываться с молодым человеком, с которым она познакомилась на игровом интернет-сервисе. Девушка решила обратиться с этой проблемой к правоохранителям Красногвардейского района, которым она рассказала, что в России живет уже два года, но нигде не учится.
Сотрудники полиции вызвали мать в отдел. Женщина работала мойщицей посуды в продуктовом магазине.
Узнав, что она едет, девушка выпрыгнула со второго этажа. Как итог — перелом двух ног, её госпитализировали. На мать было составлено два протокола. Один — за ненадлежащее воспитание дочери, а второй — за нарушение миграционного законодательства. Сейчас отдел по делам несовершеннолетних проверяет условия жизни и воспитания девочки-подростка.
Ранее сообщалось, что в Амурской области мигрант домогался до ребенка в детском магазине. Мужчина подошёл к 11-летней девочке и тронул её за грудь. Подозреваемого задержали и доставили в СИЗО. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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Тело 7-летней девочки обнаружили в бассейне ресторана «Летобар» в Ленобласти
Сотрудники полиции вызвали мать в отдел. Женщина работала мойщицей посуды в продуктовом магазине.
Узнав, что она едет, девушка выпрыгнула со второго этажа. Как итог — перелом двух ног, её госпитализировали. На мать было составлено два протокола. Один — за ненадлежащее воспитание дочери, а второй — за нарушение миграционного законодательства. Сейчас отдел по делам несовершеннолетних проверяет условия жизни и воспитания девочки-подростка.
Ранее сообщалось, что в Амурской области мигрант домогался до ребенка в детском магазине. Мужчина подошёл к 11-летней девочке и тронул её за грудь. Подозреваемого задержали и доставили в СИЗО. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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Тело 7-летней девочки обнаружили в бассейне ресторана «Летобар» в Ленобласти
Дарья Осипова