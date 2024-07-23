В российском регионе мужчина устроил фотосессию с трупом утопленника

Фото: istockphoto /Петр Ткаченко
В поселке Товарково Дзержинского района Калужской области мужчина нашел труп утопленника и начал фотографироваться с ним. Об этом пишет Telegram-канал «Калуга Жесть».
Инцидент произошел на пляже реки Угры. На опубликованных кадрах видно, что мужчина фотографируется с улыбкой на лице. Сообщается, что родственники погибшего обратились в полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Других сведений о произошедшем эпизоде нет.
Ранее сообщалось, что 40-летнему жителю Москвы разорвало задний проход после того, как он засунул туда газовый баллончик. Инцидент произошел в районе Отрадное. Устройство взорвалось по причине разгерметизации. Состояние москвича остается неизвестным.
Накануне российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Есть две версии произошедшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что 40-летнему жителю Москвы разорвало задний проход после того, как он засунул туда газовый баллончик. Инцидент произошел в районе Отрадное. Устройство взорвалось по причине разгерметизации. Состояние москвича остается неизвестным.
Накануне российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Есть две версии произошедшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова