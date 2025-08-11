Британская туристка стала виновницей смертельного ДТП в Австралии

11 августа 2025, 12:42

Туристка из Британии на скутере сбила отца двоих детей, он умер

Фото: iStock/fermate

Двадцатипятилетняя британская туристка Алисия Кемп признала себя виновной в совершении смертельного ДТП, произошедшего 31 мая 2025 года в Перте (Австралия). Об этом сообщает телеканал ABC News.