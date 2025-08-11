Британская туристка стала виновницей смертельного ДТП в Австралии
Двадцатипятилетняя британская туристка Алисия Кемп признала себя виновной в совершении смертельного ДТП, произошедшего 31 мая 2025 года в Перте (Австралия). Об этом сообщает телеканал ABC News.
Согласно материалам суда, Кемп, управлявшая арендованным скутером в состоянии алкогольного опьянения, сбила 51-летнего местного жителя Тханя Фана — отца двоих детей. Потерпевший от удара головой об асфальт получил травмы, несовместимые с жизнью.
Следствие установило, что на момент ДТП туристка двигалась со скоростью 20-25 км/ч. Кемп находилась в Австралии по туристической визе.
Одиннадцатого августа 2025 года подсудимая признала свою вину. Суд оставил её под стражей до следующего заседания, назначенного на 31 октября, когда будет вынесен приговор. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.
