Пенсионер замаскировал камеры под ершик в туалете и подглядывал за москвичками
64-летний пенсионер замаскировал видеорегистраторы под ершик в туалете и подглядывал за посетительницами одного из московских торговых центров. Об этом пишет «МК: срочные новости».
Пожилой мужчина приобрел устройства для записи видео за границей. После этого он переоделся в женскую одежду, зашел в уборную и попытался установить «ёршик».
Однако во время первой же попытки записи его действия были замечены, и нарушителя задержали. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что мужчина испытывает возбуждение, наблюдая за женщинами.
В результате судебного разбирательства пенсионер был оштрафован на 250 тысяч рублей.
