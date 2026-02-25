Национальный фестиваль-конкурс «Голоса Победы. Регионы» пройдет в России
25 февраля состоится очный этап национального фестиваля-конкурса «Голоса Победы. Регионы», приуроченного ко Дню защитника Отечества.
Как сообщил «Социально-культурный центр «Герой будущего времени», проект проводится среди детей участников специальной военной операции, детей гуманитарной миссии и детей Донбасса и реализуется при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этот день на сцену выйдут полуфиналисты, чьи отцы и братья сейчас исполняют воинский долг, дети кавалеров ордена Мужества и других высоких наград, а также ребята, потерявшие родных при защите Родины, и те, кому долгие годы приходилось укрываться в подвалах и бомбоубежищах.
Участники исполнят патриотические песни — важный в наше непростое время формат, который помогает объединять людей. Победитель фестиваля-конкурса, определённый по итогам голосования жюри, представит Московскую область на IV гала-концерте «Голоса Победы» и уже в мае выступит на большой сцене вместе со звёздами российской эстрады.
Ранее сообщалось, что молодежный исторический форум «Герои Отечества» проведет ряд конкурсов.
