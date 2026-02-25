Подмосковная компания ВИК дважды стала лауреатом премии «Агролидер-2025»
На международной выставке «Агравия 2026» в Красногорске Группа компаний ВИК из Люберец получила сразу две награды Национальной премии «Агролидер 2025». Подмосковная компания победила в номинациях «Лучший производитель ветпрепаратов» и «Компания-консультант в животноводстве», став единственным представителем региона среди лауреатов. Об этом рассказали в Минсельхозе Московской области.
Компания получила признание не только по оценке экспертов, но и по итогам народного голосования, в котором приняли участие более 20 000 человек. Основанная в 1990 году, Группа компаний ВИК за 30 лет работы запустила два производственных комплекса, создала три научно-исследовательские лаборатории и наладила продажу продукции через 21 офис в России, Беларуси и Казахстане.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что награждение прошло в ходе крупнейшей отраслевой выставки «Агравия», объединившей участников со всей страны.
Подмосковная компания подтвердила высокий уровень развития ветеринарной фармацевтики в регионе и внесла заметный вклад в развитие агропромышленного комплекса России.
Читайте также: