Подмосковная компания ВИК дважды стала лауреатом премии «Агролидер-2025»

25 февраля 2026, 17:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На международной выставке «Агравия 2026» в Красногорске Группа компаний ВИК из Люберец получила сразу две награды Национальной премии «Агролидер 2025». Подмосковная компания победила в номинациях «Лучший производитель ветпрепаратов» и «Компания-консультант в животноводстве», став единственным представителем региона среди лауреатов. Об этом рассказали в Минсельхозе Московской области.