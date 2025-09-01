В Петербурге готовятся к Международным играм Александра Невского
Председатель Комитета по спорту Антон Шантырь рассказал о подготовке и доступности спортшкол
В эфире «Радиоклуба на Карповке» председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь подвёл итоги спортивного лета и поделился планами на ближайшие события, сообщает «Петербургский дневник».
По его словам, особым моментом лета стал День физкультурника, прошедший 9 августа на Крестовском острове.
«Мы чествовали не только наших чемпионов, но и тех специалистов, чей труд не всегда заметен. А это и инженеры, и методисты, и люди, которые обеспечивают спортсменов питанием, создают им условия, чтобы они могли повышать свое спортивное мастерство и приносить славу своей семье, городу и Родине», — сказал Шантырь.Отвечая на вопрос о доступности спортивных школ, Шантырь отметил, что в Петербурге стартовал месячник открытых дверей: тренировки проходят в открытом формате, а записаться можно через сервис «Спортивный Петербург» или напрямую через тренеров. Он подчеркнул, что сегодня важно создавать инфраструктуру в шаговой доступности от дома, чтобы детям и родителям было удобнее посещать секции.
Говоря о III Международных спортивных играх святого князя Александра Невского, которые пройдут с 9 по 15 сентября.
«Мы относимся к этим играм как к чемпионату мира», — подчеркнул он.В соревнованиях примут участие подростки 12–14 лет, в программу включены настольный теннис, баскетбол 3×3, мини-футбол, ГТО, а также скейтбординг и онлайн-турнир по шахматам.
Отдельной частью станет культурная программа: 12 сентября, в День памяти Александра Невского, для участников проведут торжественную литургию в храме Спаса на Крови.