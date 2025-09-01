В Петербурге готовятся к Международным играм Александра Невского

01 сентября 2025, 17:51

Председатель Комитета по спорту Антон Шантырь рассказал о подготовке и доступности спортшкол

Фото: istockphoto / Wavebreakmedia

В эфире «Радиоклуба на Карповке» председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь подвёл итоги спортивного лета и поделился планами на ближайшие события, сообщает «Петербургский дневник».





По его словам, особым моментом лета стал День физкультурника, прошедший 9 августа на Крестовском острове.





«Мы чествовали не только наших чемпионов, но и тех специалистов, чей труд не всегда заметен. А это и инженеры, и методисты, и люди, которые обеспечивают спортсменов питанием, создают им условия, чтобы они могли повышать свое спортивное мастерство и приносить славу своей семье, городу и Родине», — сказал Шантырь.

«Мы относимся к этим играм как к чемпионату мира», — подчеркнул он.