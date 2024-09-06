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В Петербурге хотят продать тюрьму «Кресты»

В Петербурге выставят на аукцион комплекс бывшей тюрьмы «Кресты»
06 сентября 2024, 06:48
Фото: istock/Oksana Chaun

Фото: istock/Oksana Chaun

В Санкт-Петербурге выставят на аукцион комплекс бывшей тюрьмы «Кресты». Об этом сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов на Восточном экономическом форуме.
По его словам, сейчас ведется подготовка земельного участка: завершение работ по приведению территории в порядок и её кадастрированию ожидается к концу 2024 или началу 2025 года. После этого исторический комплекс будет выставлен на аукцион.

Филиппов отметил, что возможна реализация общественно-деловой концепции с сохранением исторической части объекта. "Кресты", построенные в 1890 году, считаются памятником архитектуры и располагаются на набережной Невы.



Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила провести в России «специальную демографическую операцию», начав с Дальнего Востока. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

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В России хотят провести «специальную демографическую операцию»: что это такое
Депутат Останина: нужно провести «специальную демографическую операцию» в России
06 сентября 2024, 06:07

Фото: istock/Halfpoint

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила провести в России «специальную демографическую операцию», начав с Дальнего Востока.
Об этом она рассказала в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

«Мы должны организовать и провести еще одну спецоперацию. Как специальная военная операция, только демографическая. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — заявила Останина.
По её словам, демографическая политика страны должна быть четко структурирована, как и социальная. Депутат предложила создать специальный центр по подготовке кадров в области демографии, который будет работать над реализацией стратегии поддержки молодых и многодетных семей.

Останина также отметила положительный опыт Сахалина, где дети из многодетных семей могут поступать в вузы вне конкурса, и предложила распространить эту практику на всю страну.

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Раскрыты настоящие признаки скорого краха отношений
Психолог Белкина: отсутствие планов ведет к краху отношений
06 сентября 2024, 05:25

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Если пара живет исключительно воспоминаниями о прошлом и не строит совместных планов на будущее, это может свидетельствовать о скором завершении отношений, утверждает психолог и психотерапевт Ирина Белкина.
В интервью «Ленте.ру» она объяснила, как понять, что настало время расставаться с партнером. Белкина отметила, что важным сигналом для тревоги является, когда от яркости в отношениях остались только воспоминания о начале влюбленности. Это говорит о том, что партнеры избегают решения проблем в настоящем и не замечают, что начали говорить на разных «языках любви», а их цели разошлись.

Психолог также подчеркнула, что исчезновение эмоциональной близости является критическим признаком. Если у одного или обоих партнеров возникает желание познакомиться с кем-то другим «просто для разнообразия», это говорит об утрате доверия, нежности и заботы.

Еще одним «красным флагом» Ирина Белкина назвала потерю интереса к жизни и увлечениям партнера. Когда партнеры живут словно отдельными жизнями, это может привести к эмоциональной отстраненности и ощущению, что они стали чужими друг другу.

Отсутствие физической близости и сексуального влечения — еще один фактор, говорящий о надвигающемся разрыве, добавила психотерапевт. Если один из партнеров не готов восстановить сексуальное влечение, лучше рассмотреть возможность завершения отношений.

В завершение Белкина подчеркнула, что регулярные обесценивания, критика и физическое насилие являются наиболее явными признаками краха. Если один из партнеров проявил насилие, вероятность его повторения очень высока.

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#психолог
#насилие
#психотерапевт
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Маск: демографический кризис в Евросоюзе неизбежен
06 сентября 2024, 04:40

Фото: istock/SeventyFour

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Евросоюз столкнётся с неизбежным демографическим кризисом из-за продолжающегося падения рождаемости.
Об этом он написал в комментарии в соцсети X, отметив, что показатели рождаемости в ЕС достигли рекордно низкого уровня с 1960 года.

«Показатели рождаемости продолжают пикировать. Обрушение численности населения неизбежно», — отметил Маск.
Ранее бизнесмен уже выражал обеспокоенность демографической ситуацией в разных странах, предупреждая, что без решительных действий многие из них могут столкнуться с серьёзными проблемами.

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) ранее опубликовал отчёт, согласно которому рождаемость во Франции продолжает снижаться, обновив антирекорд в первом полугодии 2024 года.

Напомним, мигрантов, обучающихся в российских школах, необходимо заставить выучить русский язык. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что делать это надо постепенно и не прибегая к хамству.

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#рождаемость
#маск
#европа
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Праздник Петровской иконы Божией Матери 2024: история, чудеса, кому помогает
Верующие 6 сентября празднуют день Петровской иконы Божией Матери
06 сентября 2024, 01:04

Фото: iStock/Anna_Anikina

Петровская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых православных святынь в России, ее часто называют покровительницей рода человеческого. Верующие празднуют ее день ежегодно 6 сентября. В 2024 году эта дата выпала на пятницу.
Об истории святыни, связанных с ней чудесах, иконографии и кому она помогает — в материале «Радио 1».

Петровская икона Божией Матери: история святыни

Легенды приписывают создание иконы митрополиту Петру, жившему в конце XIII — начале XIV веков. Он родился на Волыни в православной и праведной семье. С 12 лет начал монашескую жизнь, изучал Библию и осваивал искусство иконописи.

За свою аскетическую жизнь, наполненную трудом и послушанием, монах Петр был возведен в сан иеромонаха. Спустя некоторое время он получил благословение покинуть монастырь и уединился на берегу реки Рать для усердной молитвы.

Фото: iStock/intek1

Вскоре на месте его маленькой кельи, где будущий святой вел тайную молитвенную жизнь, был основан монастырь, а самого монаха-иконописца избрали игуменом. Слава о новой обители быстро распространилась. Люди начали приходить к нему, чтобы помолиться. Князь Юрий Львович из Галича также приезжал к Петру за благословением и его сердечными молитвами.

В Спасо-Преображенском Ратском монастыре игумен Петр создал икону Пресвятой Богородицы.

Икону передали митрополиту Максиму, который отвез ее во Владимир, где она была украшена золотом и драгоценностями. В 1325 году, после переноса митрополии в Москву, икона была размещена в Успенском соборе Кремля и с тех пор считалась покровительницей города, спасавшей его от врагов.

На протяжении веков икона была почитаема как простыми людьми, так и правителями. Например, перед ней молился даже сам Иван III. В 1613 году икона была принесена в Кострому, где сопровождала приглашение Михаила Федоровича на престол, который стал первым царем из династии Романовых.

Икона была также особо почитаема московскими святителями, ее выносили на крестные ходы в дни церковных праздников. К примеру, патриарх Иов брал Петровскую икону вместе с Владимирской и Донской, когда ходил к Борису Годунову просить его принять царство.

Петровская икона Божией Матери: иконография

Фото: iStock/Sergei Dolgov

Петровская икона относится к типу Одигитрия (с греч. — «путеводительница»), изображает Богоматерь с младенцем Иисусом на руках. Считается, что евангелист Лука написал первую такую икону еще при жизни Девы Марии.

На иконе Богородица правой рукой указывает на Христа как на Спасителя, а Иисус изображен сидящим на коленях матери, держа свиток в левой руке и благословляя правой.

Петровская икона Божией Матери: местоположение


Фото: iStock/scaliger

Между XIX-XX веком первоначальная древняя икона исчезла из собора, а в нем осталась лишь маленькая икона-пядница (от старорусс. — шириной в пядь), происхождение которой до сих пор неизвестно. Она датируется концом XIV-началом XV века и находится в южном пристенном иконостасе Успенского собора.

Некоторые исследователи, ссылаясь на ряд косвенных доказательств, полагают, что эта пядница и есть тот самый древний образ. К примеру, об этом говорит ее точный список (один из видов копии), сделанный рукой Назария Савина через год после восхождения на престол первого Романова — в 1614 году. Список не только повторяет пядницу в мельчайших деталях, но и единственный среди многих сопровождается подписью «Петровская».

Петровская икона Божией Матери: о чем молиться, кому помогает

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Петровской иконе Божией Матери молятся практически с любыми просьбами. К ней обращаются об исцелении от болезней, о помощи в сложных ситуациях, о защите от врагов и восстановлении справедливости.

Важно понимать, что Богородица воспринимается как заступница рода человеческого. Потому она может быть призвана на помощь в любых обстоятельствах и молиться ей можно как в церкви, так и дома.

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Евтихий Тихий 6 сентября: почему следует бояться зеркал и какой цветок сулит беду
Верующие чтят память священномученика Евтихия 6 сентября
06 сентября 2024, 00:00

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

В пятницу, 6 сентября 2024 года, православные вспоминают священномученика Евтихия, ученика Иоанна Богослова и апостола Павла. В народе этот день нарекли Евтихий Тихий. На Руси существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этой датой, они соблюдали строгие запреты, и знали, что можно и нельзя делать 6 сентября.
Об особенностях праздника Евтихия Тихого, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Священномученик Евтихий: история

Фото: iStock/sedmak

Священномученик Евтихий был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла, родился в городе Севастии в Палестине в I – начале II века. Хотя он не числился среди 70 апостолов, его называли апостолом за его совместные труды с апостолами, которые затем поставили его епископом.

Услышав проповедь о Христе, Евтихий стал учеником Иоанна Богослова, а позже, встретив апостола Павла, начал проповедовать с ним по разным странам. Он перенес много страданий: голод, раны от железных прутьев, огонь, и был брошен на растерзание зверям. Однако лев, спущенный на святого его врагами, не стал нападать на него и заговорил человеческим голосом, прославляя Бога.

Евтихий мученически погиб в своем родном городе в начале II века, когда противники христианства обезглавили его мечом.

Евтихий Тихий: традиции

Фото: iStock/Nastco

В народе со временем день памяти священномученика Евтихия стали называть Евтихием Тихим, приговаривая «Евтихий — тихие зори», так как сокращение дня и увеличение ночи становилось все более заметным.

6 сентября наши предки считали одним из наиболее опасных дней года. Люди верили, что из-за нечистой силы можно потерять разум или даже жизнь, поэтому проявляли особую осторожность.

Несложно догадаться, что множество народных примет, связанных с этим днем, касались нечисти. К примеру, предки старались избегать лесов, а особенно боялись раскатистого эха из чащи, кладбищенских огней и шепота на болотах. Они верили, что таким образом их заманивает Леший.

Поля на Евтихия Тихого тоже не считались безопасными: по преданиям, там в этот день вырастал загадочный красный цветок, способный завести в неизведанные места, откуда невозможно вернуться. По этой причине на Евтихия старались держаться дома, а если и выходили, то только с родными или друзьями.

Даже в доме в этот день следовало быть настороже, так как нечисть могла проникнуть туда. С наступлением вечера не рекомендовалось смотреть в окно или любоваться отражением в зеркале. Детей нельзя было оставлять одних даже на короткое время, а перед сном следовало прочесть молитву над ними, считали наши предки.

Что можно делать 6 сентября

Фото: iStock/Svetlana Vysokos

Считалось, что этот день лучше провести дома, в безопасности. Люди устраивали тихие застолья, пели вполголоса песни, и занимались спокойными домашними делами.

Предки верили, что на Евтихия Тихого можно привлечь в семью богатство. Для этого засушивали 12 желтых листьев с разных деревьев, а после прятали их в укромное место, чтобы в первый день зимы закопать под сухим деревом.

Также по поверьям, 6 сентября нужно было носить белые рубахи изо льна, чтобы отогнать беду и привлечь удачу.

Что нельзя делать 6 сентября

Фото: iStock/Kristopher_K

Как уже отмечалось, этот день связан с нечистой силой, потому запретов на него было существенно больше, чем рекомендаций.
  • нужно остерегаться красного цветка в полях, чтобы не пропасть без вести;
  • нельзя ходить в лес — украдет Леший;
  • следует опасаться кладбищенских огней и шепота на болотах, так как если пойдешь за ними — исчезнешь;
  • по вечерам не нужно смотреть в зеркала, иначе сойдешь с ума;
  • нельзя идти против ветра, чтобы не «выдуло» всю удачу;
  • запрещали смотреть на солнце, иначе накликаешь беду;
  • хлеб следует отрывать, а не резать, так как раны от острых предметов, полученные в этот день, заживать будут долго;
  • кричать, громко смеяться и шуметь в доме — приведет к неприятностям.

Народные приметы о погоде 6 сентября

Фото: iStock/GummyBone

Раньше верили, что по погоде на Евтихия Тихого можно узнать, какими будут грядущие осень и зима.
  • солнца не видно из-за туч — зима придет рано;
  • земля усеяна желудями — зима будет суровой;
  • воробьи стаями пьют воду в лужах — впереди теплые дни;
  • синица кричит — осень придет скоро и будет дождливой;
  • небольшой дождь поутру — к сухой осени;
  • ливень на весь день — урожай будет богатым;
  • вечерний туман над рекой — следующий день будет жарким;
  • много росы поутру — погода скоро сменится на противоположную;
  • ветер несколько раз за день меняет направление — холода зимой будут особенно суровыми.

Именины 6 сентября

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Имя для мальчика или девочки 19 августа, можно узнать при помощи именин. Их на Евтихия Тихого отмечают:
  • Арсений;
  • Георгий;
  • Евтихий;
  • Кузьма;
  • Максим;
  • Тихон;
  • Петр;
  • Текля.

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Politico: Дуров в 2018 собирался перевезти Болгар и их детей в Париж
05 сентября 2024, 22:46

Фото: istockphoto/saiko3p

Мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что в 2018 году он собирался перевезти ее и детей в Париж, арендовав для них особняк за 7 млн рублей в месяц. Об этом женщина рассказала в интервью изданию Politico. По ее словам, при этом жить с ними Дуров не планировал, лишь периодически навещать.
«Глава Telegram Павел Дуров в 2018 году рассматривал возможность перевезти свою семью в Париж - в тот же год, когда он встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и обсудил с ним получение французского гражданства», — пишет издание.
Болгар также рассказала, что Дуров заключил нотариально заверенный договор, по которому обязывался компенсировать все ее траты на аренду особняка.
«Однако Болгар поменяла свое решение и перед переездом расторгла соглашение. В итоге она поселилась в Женеве, но в последствии продолжала встречаться с Дуровым в Париже, останавливаясь в дворцах в центре города, включая Ритц», — указано в материале.
Болгар также поделилась, что до 2022 года они с Дуровым продолжали обсуждать возможность купить жилье либо в Женеве, либо во Франции, но рядом со Швейцарией. По ее словам, глава Telegram планировал купить дом за 100 млн евро.

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, ранее заявляла, что суд в Швейцарии лишил его родительских прав. Ряд экспертов утверждает, что женщина может быть связана со спецслужбами Запада. Что об этом известно, кто такая Ирина Болгар — читайте в материале «Радио 1».

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Риэлтор Апрелев рассказал, когда ожидать падение цен на новостройки
Риэлтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на новостройки к Новому Году
05 сентября 2024, 21:12

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-президент «Российской гильдии риэлторов» Константин Апрелев заявил, что цены на новостройки могут снизиться ближе к Новому году.
Он напомнил, что в России стоимость на недвижимость выросли на 60%, а в регионах даже на 80%.

«Сейчас без поддержки льготной ипотеки спрос сократится в 2-3 раза и до нового 2025 года цены на новостройки однозначно опустятся — на 15-20%», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщал, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб. Он добававлял, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.

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#жильё
#квартиры
#недвижимость
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#компании
#спрос
#новостройки
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Прокурор Москвы Денис Попов освобожден от должности
ТАСС: прокурора Москвы Дениса Попова освободили от должности после 5 работы
05 сентября 2024, 20:58

Фото: istock/hank5

Прокурора Москвы Дениса Попова освободили от его должности, на которой проработал почти 5 полных лет. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Прокурор уже попрощался с коллективом, заявил источник.
«Денис Попов покинул прокуратуру Москвы. Он попрощался с коллективом», — отметил собеседник.
Денис Попов родился в 1972 году в Свердловске, выпускник Российской правовой академии Минюста России. В прокуратуру пришел в 2000 году, а на место прокурора столицы попал 7 сентября 2019 года.

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#прокуратура
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Психолог Хорс раскрыл, как справится с эмоциональным стрессом
Психолог Хорс посоветовал работать с мышлением
05 сентября 2024, 20:56

Фото: iStock/PeopleImages

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что справится с хроническим эмоциональным стрессом может помочь лишь работа с мышлением человека, его личностью.
По его словам, классические советы о здоровом образе жизни ровно, как и попытки забыться с помощью вредных привычек, не помогут.

«Здесь нужен другой подход – когнитивный. Его идея заключается в том, что наши отрицательные эмоции не зависят от ситуаций и обстоятельств нашей жизни. Когнитивный подход говорит, что дело тут вообще не в обстоятельствах, а в том, как мы к ним относимся, в нашем видении этих обстоятельств, в нашей готовности к этим обстоятельствам», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Ранее психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская заявляла, что некоторые жесты могут испортить публичное выступление.

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