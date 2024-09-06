В Петербурге хотят продать тюрьму «Кресты»

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В Санкт-Петербурге выставят на аукцион комплекс бывшей тюрьмы «Кресты». Об этом сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов на Восточном экономическом форуме.
По его словам, сейчас ведется подготовка земельного участка: завершение работ по приведению территории в порядок и её кадастрированию ожидается к концу 2024 или началу 2025 года. После этого исторический комплекс будет выставлен на аукцион.
Филиппов отметил, что возможна реализация общественно-деловой концепции с сохранением исторической части объекта. "Кресты", построенные в 1890 году, считаются памятником архитектуры и располагаются на набережной Невы.
Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила провести в России «специальную демографическую операцию», начав с Дальнего Востока. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
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Филиппов отметил, что возможна реализация общественно-деловой концепции с сохранением исторической части объекта. "Кресты", построенные в 1890 году, считаются памятником архитектуры и располагаются на набережной Невы.
Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила провести в России «специальную демографическую операцию», начав с Дальнего Востока. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
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Елена Перлова