«Они настоящие»: Барак Обама сделал неожиданное признание об инопланетянах

15 февраля 2026, 13:23

Бывший президент США Обама заявил, что инопланетяне существуют

Фото: iStock/guteksk7

Экс-президент США Барак Обама в подкасте No Lie американского блогера Брайана Тайлера Коэна признался, что верит в существование инопланетян.





Обама с улыбкой вспомнил, что это был один из первых вопросов, с которым он столкнулся, вступив в должность главы государства.





«Они настоящие, но я их не видел», — сказал бывший глава США.