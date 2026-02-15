«Они настоящие»: Барак Обама сделал неожиданное признание об инопланетянах
Бывший президент США Обама заявил, что инопланетяне существуют
Экс-президент США Барак Обама в подкасте No Lie американского блогера Брайана Тайлера Коэна признался, что верит в существование инопланетян.
Обама с улыбкой вспомнил, что это был один из первых вопросов, с которым он столкнулся, вступив в должность главы государства.
«Они настоящие, но я их не видел», — сказал бывший глава США.
В Зоне 51 в Неваде, где, по некоторым данным, американские военные проводят опыты над инопланетянами, он не обнаружил никаких секретных лабораторий. Однако Обама не исключил возможности существования масштабного заговора, о котором ему, вероятно, не сообщили даже на посту президента США.
