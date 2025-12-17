Посетители парков Подмосковья написали Деду Морозу более 7000 писем

17 декабря 2025, 10:50

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Первую партию писем, поступивших на Почту Деда Мороза в разных парках Московской области, собрали для отправки зимнему волшебнику в Великий Устюг. Общее число писем превысило семь тысяч, сообщает пресс-служба подмосковного Минкульттуризма.





Передачу посланий волонтёрам благотворительного фонда «Путь детства», которые отвезут их Деду Морозу, провели в одинцовском парке «Раздолье».





«В мероприятии приняли участие 39 делегаций, каждую из которых представляли сказочные персонажи, например, Бабулечка-Ягулечка из Серпухова, Градовед Дед Домодел и Сказительница Тата из Домодедова, кот Матроскин из Егорьевска, оленёнок Кирюша из Раменского и другие», — говорится в сообщении.