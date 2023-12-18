В Петербурге дворник погиб из-за упавших на голову с крыши сосулек

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В Калининском районе Петербурга из-за обрушения сосулек и снега скончался дворник. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в городских экстренных службах.
«Тело дворника было обнаружено сегодня по адресу проспект Мечникова, дом 10. Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши», — заявил собеседник агентства.Как рассказала очевидец, по пути на работу он зашел в магазин, но заметил лежащего в сугробе мужчину. Ему показалось что мужчина не подает признаков жизни, он сразу вызвал скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у мужчины травму головы.
Ранее сообщалось, что в Москве семиклассницу госпитализировали с отравлением таблетками «Лирика». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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