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В Петербурге изучили строительные конструкции храма Спаса Нерукотворного образа

Храм Спаса Нерукотворного образа (Фото: Telegram @prihodspasa)

Храм Спаса Нерукотворного образа (Фото: Telegram @prihodspasa)

В Санкт-Петербурге специалисты изучили строительные конструкции церкви Спаса Нерукотворного образа, который располагается на Конюшенной площади. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества.
«Специалисты произвели оценку технического состояния строительных конструкций здания и выдали рекомендации для разработки проекта противоаварийных мероприятий», — говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение законсервировать некоторые элементы здания.

При этом в Кемерове с 19 до 23 мая будет закрыт сквозной проезд под путепроводом по улице Елыкаевской на правом берегу реки Томь, предупреждает «Сiбдепо», ссылаясь на пресс-службу городской мэрии.

«Это необходимо для проведения работ по демонтажу железобетонных конструкций на Елыкаевском путепроводе в рамках капитального ремонта Кузбасского моста», — пояснили в администрации.

Автомобилистам посоветовали пользоваться проездом под Колхозным путепроводом.

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#дома
В Кузбассе готовятся к открытию купального сезона
19 мая 2025, 10:13

Фото: iStock/lienkie

В Кемеровской области готовятся к началу купального сезона. В этом году там планируется открыть 78 официальных мест отдыха у воды. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации регионального правительства.
«Уже на этой неделе в Кузбассе установится жаркая погода. Многие пойдут открывать купальный сезон. В Кузбассе подготовлено 78 зон отдыха у воды, но статистика говорит о том, что люди тонут в местах, не приспособленных для купания», — приводит издание слова губернатора региона Ильи Середюка.

Отмечается, что на опасных для купания местах будут организованы патрулирование и работа спасателей.

Тем временем в Москве купальный сезон начнётся не раньше середины июня. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на метеоролога, ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Что касается купального сезона, то он не наступит с началом календарного лета — вода еще будет холодная, и прогреется до нужной кондиции не раньше второй декады июня — ближе к середине месяца», — рассказал синоптик.

Он отметил, что температура воздуха в столичном регионе в июне не будет превышать норму. Однако, высока вероятность, что солнечных дней будет больше, чем обычно.

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Мошенники стали использовать судебные заседания для поиска данных и обмана россиян
ТАСС: Мошенники стали использовать судебные заседания для кражи кодов авторизации
19 мая 2025, 05:44

Фото: iStock/PUGUN SJ

Телефонные мошенники начали использовать данные из открытых судебных процессов для получения кодов авторизации, включая доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.
Злоумышленники анализируют информацию на официальных сайтах судов: изучают фамилии, имена, отчества участников дел и детали разбирательств.

Затем они звонят жертвам, представляясь сотрудниками государственных органов, и под предлогом «проверки данных» или «участия в заседании» выманивают SMS-коды, необходимые для доступа к учетным записям.

В МВД призвали граждан не передавать коды третьим лицам и проверять любые запросы через официальные ресурсы судов или госорганов. Ведомство также подчеркнуло, что мошенники часто имитируют срочность, чтобы жертва не успела проверить информацию.

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#мвд
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#мошенники
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Эксперт перечислила, кто в России зарабатывает более 300 тысяч в месяц
HR-специалист Лоикова: зарплаты ₽300 тыс. получают токари высокого разряда и пилоты
19 мая 2025, 05:29

Фото: iStock/Rawpixel

В России представители ряда профессий, включая токарей высшего разряда, пилотов, стоматологов-имплантологов и топ-менеджеров, получают более 300 тысяч рублей в месяц. Об этом агентству «Прайм» сообщила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
По ее данным, доходы руководителей крупных компаний в Москве, особенно в нефтегазовой сфере и финансах, достигают 350 тысяч рублей и выше.

«Очень хорошо зарабатывают IT-специалисты высокого уровня», —— указала она.
В число высокооплачиваемых специалистов входят senior-разработчики (Golang, Java, Python, C ) ведущих технологических или зарубежных компаний, архитекторы ПО и Data Scientists с опытом работы пяти и более лет. Их зарплаты варьируются от 330 до 450 тысяч рублей.

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Лоикова добавила, что хирурги в частных клиниках и стоматологи-имплантологи с собственной практикой могут зарабатывать до 1 миллиона рублей ежемесячно. А врачи-косметологи в премиальном сегменте получают в среднем 300–400 тысяч рублей.

Отдельно эксперт также выделила специалистов по кибербезопасности, аудиторов международных компаний и пилотов гражданской авиации.

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#доходы
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В Госдуме предложили снять ограничения с доплат пенсионерам
Депутат Нилов: пенсионерам надо разрешить получать доплаты за всех иждивенцев
19 мая 2025, 03:01

Фото: iStock/fizkes

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил законопроект, отменяющий ограничение на количество иждивенцев для получения доплат к страховой пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, направленный в нижнюю палату парламента.
Инициатива предполагает внесение изменений в законы «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и «О страховых пенсиях».

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Сейчас пенсионеры могут получать увеличение фиксированной выплаты только за трёх иждивенцев, например, несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников.

Нилов предлагает убрать это ограничение, чтобы поддержать многодетные семьи и других граждан, содержащих большее число иждивенцев.

«(Законопроект) в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — подчёркивается в пояснительной записке.
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#семьи
#законопроект
#многодетные семьи
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Скончалась звезда легендарного детского мюзикла «Выше Радуги»
В 64 года умерла после операции актриса фильма «Выше Радуги» Татьяна Басова
19 мая 2025, 00:43

Татьяна Басова и Ольга Машная (Фото: кадр из фильма «Выше Радуги»)

Советская и эстонская актриса Татьяна Басова (Ярви), известная по роли в культовом мюзикле «Выше Радуги», скончалась на 64-м году жизни. Информацию подтвердили представители Эстонской национальной оперы и театральные коллеги актрисы.
Татьяна Басова, выпускница Таллинского хореографического училища, начала карьеру как балерина, а позже прославилась в кино. Её звёздная роль Сирены в фильме 1986 года «Выше Радуги» принесла ей широкую известность.

Личная жизнь Басовой была насыщенной: после развода с актёром Тыну Килгасом она вышла замуж за журналиста Райво Ярви, с которым сблизилась, когда тот брал у нее интервью. Его смерть от рака в 2012 году стала для неё ударом.

У Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты
У Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты
Причина смерти не разглашается, однако дочь Басовой, Эллен Килгас, сообщила, что состояние актрисы ухудшилось после операции на колене в ноябре, что привело к осложнениям.

«Это было продолжительное заболевание. После операции на колене, сделанной в ноябре, состояние стало ухудшаться. Это не был рак, просто несколько проблем совпали одновременно. Организм не принял инородное тело, и общее состояние было слабым. Врачи сделали всё возможное, они поддерживали ее до конца», — передало издание «The Voice» слова Эллен.
Актриса также снималась в лентах «Две пары и одиночество» и «Ночная исповедь», а после завершения актёрской карьеры работала хореографом.

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