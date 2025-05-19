В Петербурге изучили строительные конструкции храма Спаса Нерукотворного образа

Храм Спаса Нерукотворного образа (Фото: Telegram @prihodspasa)
В Санкт-Петербурге специалисты изучили строительные конструкции церкви Спаса Нерукотворного образа, который располагается на Конюшенной площади. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества.
«Специалисты произвели оценку технического состояния строительных конструкций здания и выдали рекомендации для разработки проекта противоаварийных мероприятий», — говорится в сообщении.
Кроме того, принято решение законсервировать некоторые элементы здания.
При этом в Кемерове с 19 до 23 мая будет закрыт сквозной проезд под путепроводом по улице Елыкаевской на правом берегу реки Томь, предупреждает «Сiбдепо», ссылаясь на пресс-службу городской мэрии.
«Это необходимо для проведения работ по демонтажу железобетонных конструкций на Елыкаевском путепроводе в рамках капитального ремонта Кузбасского моста», — пояснили в администрации.
Автомобилистам посоветовали пользоваться проездом под Колхозным путепроводом.
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