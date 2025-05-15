В Подольске отремонтируют более 20 км муниципальных дорог

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Более 20 километров муниципальных дорог отремонтируют в городском округе Подольск в текущем сезоне, объём работ в два раза превышает прошлогодний, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего работы по обновлению дорожного полотна должны пройти на 18 участках. В настоящее время отремонтированы уже шесть участков. Как отметил глава округа Григорий Артамонов, ремонт ведётся с опережением графика.
Сейчас работы ведутся на трёх дорогах, включая Цементный проезд, где из-за высокой интенсивности движения ремонт идёт в ночное время.
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«В апреле и начале мая завершён ремонт на улицах Трудовая, Юбилейная, Курская, Физкультурная, Чехова и на Революционном проспекте. Объем работ на муниципальной сети в этом году серьезный. В будущем планируется увеличить километраж и уделить больше внимания историческим районам Подольска», — добавил Григорий Артамонов.
Сейчас работы ведутся на трёх дорогах, включая Цементный проезд, где из-за высокой интенсивности движения ремонт идёт в ночное время.
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Лев Каштанов