В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

Фото: iStock/tanyss

В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в сфере курьерской доставки. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба правительства города.



Речь идет обо всех видах курьерской деятельности, включая доставку с использованием транспорта, говорится в документе. Соответствующее решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг, а также создание новых рабочих мест для россиян.

Уточняется, что мера не окажет существенного влияния на стабильность рынка доставки, поскольку иностранные работники составляют лишь небольшую часть от общего числа курьеров в городе. Для адаптации к новым условиям и корректировки кадровой стратегии у бизнеса есть три месяца.

Екатерина Коршунова

