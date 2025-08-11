В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в сфере курьерской доставки. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба правительства города.
Речь идет обо всех видах курьерской деятельности, включая доставку с использованием транспорта, говорится в документе. Соответствующее решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг, а также создание новых рабочих мест для россиян.
Уточняется, что мера не окажет существенного влияния на стабильность рынка доставки, поскольку иностранные работники составляют лишь небольшую часть от общего числа курьеров в городе. Для адаптации к новым условиям и корректировки кадровой стратегии у бизнеса есть три месяца.
Читайте также: