11 августа 2025, 18:32

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Маргарита Симоньян объявила об открытии телеканала RT в Индии. Об этом главный редактор издания сообщила в своем telegram-канале.





На опубликованных Симоньян кадрах видна новая студия телеканала со значком RT и подписью индийского филиала. По сути, там уже полностью подготовили рабочее пространство для сотрудников, и на фото даже видны первые из них. Осталось дождаться только запуска телеканала.





«Готовимся к открытию телеканала RT в Индии. Ожидайте», — пишет Симоньян.