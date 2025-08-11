Симоньян объявила об открытии телеканала RT в Индии
Маргарита Симоньян объявила об открытии телеканала RT в Индии. Об этом главный редактор издания сообщила в своем telegram-канале.
На опубликованных Симоньян кадрах видна новая студия телеканала со значком RT и подписью индийского филиала. По сути, там уже полностью подготовили рабочее пространство для сотрудников, и на фото даже видны первые из них. Осталось дождаться только запуска телеканала.
«Готовимся к открытию телеканала RT в Индии. Ожидайте», — пишет Симоньян.
